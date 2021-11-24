Песков призвал отказаться от "атаки на ведьм" в работе с антипрививочниками

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работу с антипрививочниками нельзя превращать в охоту на ведьм. Об этом сообщает РИА Новости.

"Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что высказывать аргументированную точку зрения и призывать к чему-либо – разные понятия.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор займется сбором сведений о лицах, распространяющих в СМИ и соцсетях ложную информацию о вакцинации от коронавируса, для последующей передачи в Следственный комитет и прокуратуру.

