Росздравнадзор может получить право блокировать сайты по продаже поддельных справок

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Минздрав предложил наделить Росздравнадзор полномочиями по блокировке сайтов по продаже поддельных медицинских документов. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан по итогам совещания по вопросу установления критериев для блокировки сайтов по продаже поддельных документов.

Согласно проекту, торгующие поддельными документами сайты будут включены в единый реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции неприемлема, с ней ведется борьба как в РФ, так и в других странах.

По данным пресс-центра МВД, с июля в России возбудили более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с коронавирусом.

