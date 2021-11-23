Росздравнадзор может получить право блокировать сайты по продаже поддельных справок

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Минздрав предложил наделить Росздравнадзор полномочиями по блокировке сайтов по продаже поддельных медицинских документов. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан по итогам совещания по вопросу установления критериев для блокировки сайтов по продаже поддельных документов.
Согласно проекту, торгующие поддельными документами сайты будут включены в единый реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию.
В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции неприемлема, с ней ведется борьба как в РФ, так и в других странах.
По данным пресс-центра МВД, с июля в России возбудили более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с коронавирусом.
В России за неделю завели более 10 уголовных дел из-за подделки документов о вакцинации
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