В Подмосковье арестованы 8 человек за подделку справок о вакцинации

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В Электростали арестовали двух медработников и шестерых посредников за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и получение взяток. Известно, что услугами нарушителей воспользовались более 60 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Уточняется, что медработники вносили в системы госучета фиктивные сведения о вакцинации граждан и выдавали поддельные справки и сертификаты для предоставления по месту требования. Посредники же находили желающих получить данные сертификаты через интернет.

Ранее в столице задержали женщину с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19. Она пришла в поликлинику, чтобы узнать, почему не работает ее QR-код. В подлинности документа усомнились работники медучреждения, которые и обратились в полицию.