В Подмосковье арестованы 8 человек за подделку справок о вакцинации

12:50
Фото: Depositphotos/igorykor_official
В Электростали арестовали двух медработников и шестерых посредников за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и получение взяток. Известно, что услугами нарушителей воспользовались более 60 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.
Уточняется, что медработники вносили в системы госучета фиктивные сведения о вакцинации граждан и выдавали поддельные справки и сертификаты для предоставления по месту требования. Посредники же находили желающих получить данные сертификаты через интернет.
Ранее в столице задержали женщину с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19. Она пришла в поликлинику, чтобы узнать, почему не работает ее QR-код. В подлинности документа усомнились работники медучреждения, которые и обратились в полицию.
"Московский патруль": полицейские изъяли более 700 поддельных документов по COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: