В Москве задержали женщину с поддельным сертификатом о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В столице задержали женщину с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19. Она пришла в поликлинику, чтобы узнать, почему не работает ее QR-код, сообщается на сайте "МВД-медиа".

В подлинности документа усомнились работники медучреждения, которые и обратились в полицию.

"В ходе проверки участковый установил, что данный документ имеет признаки подделки. Выяснилось, что женщина заказала данный сертификат в сети интернет, заплатив за него 21 тысячу рублей", – говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело об использовании заведомо подложного документа.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса сотрудником московской поликлиники.