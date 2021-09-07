В Москве задержали женщину с поддельным сертификатом о вакцинации

16:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В столице задержали женщину с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19. Она пришла в поликлинику, чтобы узнать, почему не работает ее QR-код, сообщается на сайте "МВД-медиа".
В подлинности документа усомнились работники медучреждения, которые и обратились в полицию.
"В ходе проверки участковый установил, что данный документ имеет признаки подделки. Выяснилось, что женщина заказала данный сертификат в сети интернет, заплатив за него 21 тысячу рублей", – говорится в сообщении.
По данному факту возбудили уголовное дело об использовании заведомо подложного документа.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса сотрудником московской поликлиники.
"Московский патруль": задержан торговец поддельных сертификатов о вакцинации
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