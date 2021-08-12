Сотрудник московской поликлиники незаконно оформлял сертификаты о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса сотрудником московской поликлиники. Об этом сообщается на сайте столичного депздрава.

"Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64. Возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

Установить виновных и причины произошедшего правоохранителям помогают руководство поликлиники и сотрудники депздрава.

Ранее столичные полицейские задержали курьера с поддельными справками о вакцинации от COVID-19 и медотводе от прививки.