В Москве задержали курьера с поддельными справками о вакцинации от COVID-19

18:09
Фото: depositphotos/igorykor_official
Столичные полицейские задержали курьера с поддельными справками о вакцинации от COVID-19 и медотводе от прививки. Информация об этом появилась на сайте регионального управления МВД.
Оперативники обнаружили в интернете объявление, в котором предлагалось приобрести сертификат о вакцинации от коронавируса без ее фактического прохождения. За подделку документа злоумышленники запросили 3,2 тысячи рублей.
"На Каширском шоссе полицейские задержали курьера, которая доставила заказчику именной сертификат. Сотрудники обнаружили у женщины еще несколько заполненных документов, подтверждающих проведение вакцинации, а также справки о медицинском отводе от прививки", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уголовное дело возбуждено по статье 327 УК РФ (подделка документов). Полиция напоминает, что уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление и оборот, но и за использование поддельных документов. Гражданам, решившим приобрести фальшивый сертификат о вакцинации, грозит до года лишения свободы.
Ранее в Москве задержали подозреваемого в торговле поддельными сертификатами о вакцинации. Им оказался 30-летний мигрант. В квартире мужчины нашли более 300 бланков и 20 уже заполненных и готовых к продаже документов.
"Московский патруль": задержан торговец поддельных сертификатов о вакцинации
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