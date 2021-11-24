Росздравнадзор собирает сведения об антипрививочниках для передачи в СК и прокуратуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Росздравнадзор займется сбором сведений о лицах, распространяющих в СМИ и соцсетях ложную информацию о вакцинации от коронавируса, для последующей передачи в Следственный комитет и прокуратуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о лицах, в том числе медицинских работниках, активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что сбор сведений о таких лицах будет осуществляться посредством мониторинга социальных сетей и региональных СМИ.
"Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора", – отмечается в материале.
Ранее стало известно, что региональные подразделения Росздравнадзора отправили в прокуратуру и Следственный комитет данные о 37 антипрививочниках, живущих в разных регионах России. Как утверждает издание, антиваксерам может грозить уголовная ответственность. В ведомстве заявили, что антипрививочники были выявлены посредством мониторинга СМИ, социальных сетей и мессенджеров.
Росздравнадзор собирает сведения об антипрививочниках для передачи в СК
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