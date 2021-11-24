Мария Шукшина ответила на обвинение в антипрививочной кампании

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Один из адресатов открытого письма врачей актриса Мария Шукшина обвинила его авторов в подмене понятий, отметив, что она и другие упомянутые в обращении деятели выступают не против вакцинации как таковой, а против эксперимента с применением неисследованных вакцин.
"Пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины", – написала Шукшина в своем телеграм-канале.
Также актриса обвинила политтехнологов в стремлении противопоставить друг другу условных прививочников и антипрививочников. Отвечая на предложение посетить "красную" зону больницы, Шукшина пригласила врачей посетить "зеленую" зону, где царят "здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники".
"Элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний – это не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020 года. И о "красной" зоне речи не было", – добавила Шукшина.
24 ноября врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений. Письмо адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых ряд политиков и общественных деятелей.
В частности, авторы письма обратились к лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.
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