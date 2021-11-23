СК возбудил 60 уголовных дел о распространении фейков о борьбе с COVID-19

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Следственный комитет РФ возбудил 60 уголовных дел за распространение фейков о борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

"Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида", – цитирует главу Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин РИА Новости.

При этом он уточнил, что по 34 уголовным делам расследование уже завершено.

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров ранее предложил создать на портале госуслуг раздел для подачи обращений по фактам распространения фейковой информации о коронавирусе. Письмо с этой идеей он направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

