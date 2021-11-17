Иммунолог рассказал, как воздействовать на врачей, отговаривающих от прививки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 отметил, что темпы прививочной кампании можно повысить только через работу с медработниками, отговаривающими от вакцинации.

Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин в разговоре с РИА Новости предложил пожизненно лишать медицинских дипломов врачей, которые убеждают россиян отказаться от прививки против коронавируса. По его мнению, у них нет должного образования и квалификации, чтобы работать с вопросами по вирусологии и вакцинации. В таких ситуациях возникает вопрос, каким образом врач получил диплом, подчеркнул сенатор.

Крючков убежден, что предлагаемая мера чрезмерна по отношению к медицинским работникам.

"Должен быть установлен факт и все обстоятельства, кто и как отговаривал от вакцинации. Поскольку это требует довольно-таки кропотливой работы в каждом конкретном случае, меру могут применять выборочно, в назидание остальным. Кому не повезет, тот попадет. Думаю, это совершенно неправильно", – считает иммунолог.

При этом эксперт отметил, что работников, не рекомендующих прививаться, довольно много.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Это не 1% медработников. Лишить дипломов всех из них невозможно. Выборочное применение, мягко говоря, будет несправедливым и неправильным. Более того, часть работников могут попасть "под горячую руку" совершенно незаслуженно.

Однако, по словам Крючкова, вполне могут сработать другие меры по отношению к врачам, которые публично высказываются против вакцинации через СМИ или социальные сети.

"В качестве меры экстренного реагирования подключить к работе Роскомнадзор, который способен заблокировать публикации с явно недостоверной информацией. При этом я не говорю, что автора нужно за это штрафовать, применять другие меры воздействия. Потому что это еще больше сплотит противников вакцинации", – сказал собеседник Москвы 24.

Кроме того, с врачами, настроенными против прививок от коронавируса, необходимо работать администрациям медицинских учреждений.

"Большинство этих людей изначально не имеют установки противостоять прививкам от коронавируса просто из вредности или каких-то корыстных побуждений. В основном их убеждения основаны на своих знаниях и представлениях. У них есть вопросы, на которые они не получают ответы через официальные источники, зато находят "информацию" у антиваксеров. С этим необходимо работать", – говорит Крючков.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Разъяснения с вопросами и ответами о вакцинации нужно рассылать в медучреждения, чтобы там сотрудникам подробно и аргументированно разъяснили все моменты. Таким образом, многих врачей – противников вакцинации удастся переубедить.

"Вместе с точечными мерами, такими как блокировка фейков, все это в итоге приведет к повышению темпов прививочной кампании", – добавил специалист.

Кроме того, необходимо вести тонкую информационную работу с населением, убежден Крючков. Специалисты, поддерживающие вакцинацию, регулярно должны аргументированно разбирать все появляющиеся фейки, резюмировал он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что бояться вакцинации от коронавируса нелогично. По его словам, в этом вопросе нужно "включить мозг" и "не слушать идиотов и провокаторов".

