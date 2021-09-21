Врач призвала вести разъяснительную работу с антипрививочниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Изменить отношение антипрививочников к вакцинам можно за счет разъяснительной работы. Таким мнением поделилась главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

По ее словам, люди отказываются от прививок по разным причинам, однако среди них есть те, кто сомневается, поскольку не получил достаточной информации о вакцинации.

"Безусловно, с ними можно работать. Это те категории, которые могут изменить свое мнение, если получат разъяснение, получат ответы на вопросы, если они поймут, что их слышат и с ними вместе готовы их сомнения развеять", – приводит ее слова РИА Новости.

При этом, касаясь родителей, сомневающихся в необходимости вакцинации, она подчеркнула, что с ними необходимо разговаривать на равных, в партнерском ключе.

Ранее главный внештатный педиатр Минздрава РФ Александр Баранов заявил, что в России необходимо сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для детей после выхода специального препарата. По его словам, процветание антивакцинального лобби наносит вред охране здоровья юного поколения.

