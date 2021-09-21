Свыше 7 млн россиян сделали прививку от гриппа

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Более 7 миллионов россиян привились от гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве привели данные по состоянию на 20 сентября нынешнего года. Уточняется, что в данный момент прививку от гриппа в стране получили почти 5% граждан от общей численности населения страны.

На 37-й неделе текущего года в России фиксировался умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, добавляется в материале. Такой показатель был обусловлен респираторными вирусами негриппозной этиологии.

С 20 сентября в столице начали работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Сделать в них прививку может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отдельно объяснил порядок вакцинации от гриппа и коронавируса. По словам эксперта, между процедурами должен пройти как минимум месяц.