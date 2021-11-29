В Москве появились навигационные указатели исторического маршрута в Сергиев Посад

Фото: пресс-служба Мостуризма
Один из старейших паломнических маршрутов в России, ведущий из Москвы в Сергиев Посад к Троице-Сергиевой лавре, оснастили навигационными указателями. Их установили по инициативе столичного комитета по туризму, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Путь в Троице-Сергиеву лавру является одним из древнейших и красивейших маршрутов для путешественников. Сейчас он привлекателен не только верующим, но и туристам. Представляет интерес этот маршрут и для спортсменов.
Протяженность маршрута составляет порядка 120 километров. Из них 23 проходят по улицам столицы. Остальная часть пути пролегает в Подмосковье.
Новые навигационные указатели по маршруту "Дорога в лавру" должны упростить туристам планирование своего путешествия. Ранее такие указатели встречались только в Московской области, однако по инициативе столичного комитета по туризму они появились и в Москве.
Каждый указатель оснащен специальным QR-кодом, ведущим на одноименную страничку цифрового туристического сервиса Russpass, где размещена информация об истории зарождения паломнического маршрута в Троице-Сергиеву лавру и подробная карта. Также на страничке можно найти Подорожную грамоту – памятный документ, в котором принято отмечать посещение каждого встреченного на пути храма. Грамоту можно распечатать или получить в Иверской часовне на Красной площади, в самом начале маршрута.
"Дорога в лавру" в столице проходит по территории Центрального и Северо-Восточного административных округов. Там в настоящий момент уже установили 66 навигационных указателей. В будущем планируют установить еще 90. Указывать путь они будут вплоть до МКАД.
Существуют и другие маршруты, позволяющие добраться до Троицко-Сергиевой лавры. В сервисе Russpass есть дополнительный маршрут "От Москвы до Сергиева Посада: по следам древней дороги", отличающийся от традиционного паломнического пути. Он предлагает дополнительно посетить ряд достопримечательностей.
Ранее сообщалось, что сервис Russpass запустит новые маршруты выходного дня из Москвы. Один из них – это уик-энд из Москвы в Тулу и Орел. Второй предлагает отправиться во Владимир и Нижний Новгород. Оба предложения станут доступны пользователям Russpass в начале декабря.
Серебряный маршрут по древним городам России запустили из Москвы
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