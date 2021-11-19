Russpass планирует запустить новый "Тур-гламур" по Москве и Петербургу в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В декабре на московском турсервисе Russpass планируют разместить новый "Тур-гламур" по Москве и Петербургу. Об этом рассказала руководитель дирекции по региональному взаимодействию и отраслевым проектам АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова, пишет ТАСС.

"Тур заинтересует в первую очередь тех, кто обожает не просто делать покупки, но и дополняет шопинг-программу самыми интересными и красивыми достопримечательностями двух столиц", – отметила она.

По словам Нефедовой, тур продлится 4–5 дней, за которые гости смогут увидеть в столице парк "Зарядье", крышу гостиницы "Украина", смотровую площадку Panorama 360 и многое другое. А в Санкт-Петербурге туристы посмотрят на колоннаду Исаакиевского собора, посетят Новую Голландию и музей "Полторы квартиры Иосифа Бродского". Уточняется, что участники должны быть старше 23 лет.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в первом полугодии 2021 года, с января по июль, Москву посетили 9,1 миллиона туристов. По его словам, туризм по-прежнему приносит значительные доходы в городской бюджет и дает работу тысячам жителей столицы.

