Сервис Russpass запустит новые маршруты выходного дня из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор по развитию туристического сервиса Russpass Сергей Зимин рассказал, что на платформе запустят новые маршруты выходного дня из Москвы, передает ТАСС.

"Сейчас очень активно развивается внутренний туризм. <…> У нас разработаны два новых туристических маршрута. Это уикэнд из Москвы в Тулу и Орел", – объяснил Зимин.

Представитель сервиса уточнил, что выезд будет начинаться утром в субботу, первой остановкой станет Тула. В этом же городе предполагается ночевка. На следующий день можно отправиться в Орел, а вечером вернуться в Москву.

Вторым новым маршрутом станет Москва – Владимир – Нижний Новгород – Москва. Оба предложения станут доступны пользователям Russpass в начале декабря.

Также Зимин добавил, что платформа активно развивает сервис "Москва +". В рамках данного маршрута путешественники могут приехать в столицу, а затем посетить еще один регион в течение нескольких дней.

Руководитель дирекции по региональному взаимодействию и отраслевым проектам АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова в ноябре рассказала, что в сервисе Russpass планируют разместить новый "Тур-гламур" по Москве и Санкт-Петербургу.