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Происшествия

05:27

Шахта "Листвяжная" начинает выплаты семьям погибших при ЧП

происшествия регионы

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Шахта "Листвяжная" начинает перечисление средств на счета семей погибших в результате случившегося ЧП. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службе шахты.

"Шахта "Листвяжная" начала выполнять свои обязательства по выплатам семьям погибших в аварии", – подтвердили в пресс-службе.

Там уточнили, что родственники погибших получат единовременные выплаты по 2 миллиона рублей. Кроме этого, каждому члену семьи перечислят еще по миллиону рублей.

"В среднем каждая семья получит более 6 миллионов рублей", – сообщили в пресс-службе.

Добавляется, что всего собственники шахты потратят на выплаты свыше 300 миллионов рублей.

Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По решению суда на два месяца были арестованы директор шахты Сергей Махраков и его заместитель Андрей Молоствов, а также другие фигуранты дела о нарушении требований промышленной безопасности, приведшей к гибели людей.

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