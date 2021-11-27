Чуприян заявил, что горноспасатели погибли в шахте "Листвяжная" из-за роста окиси углерода

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса/ТАСС

Резкий рост концентрации окиси углерода привел к гибели горноспасателей в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире "Соловьем-Live".

"Погибли они почему? Я могу сказать мнение специалистов: потому, что резко возросла концентрация окиси углерода, ее только прибором можно понять", – сказал Чуприян.

Он также рассказал, что единственный выживший спасатель находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Чуприян подчеркнул, что в шахте был нарушен технологический процесс.

"Однозначно можно утверждать, что если происходит это нежное слово "хлопок", совершенно неадекватное, а попросту взрыв, значит было нарушение технологического процесса", – пояснил врио главы МЧС.

По его словам, на "Листвяжной" не сработали и системы объективного контроля.

Чуприян также не исключил, что число пострадавших из-за ЧП может увеличиться. По его словам, такое возможно из-за отложенного эффекта отравления организма оксидом углерода.

Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ разобраться в причинах аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Глава государства также выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

