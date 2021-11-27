Горноспасателям предстоит обследовать еще 6,5 км в шахте "Листвяжная"

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса/ТАСС

Горноспасатели обследовали свыше четырех километров выработок в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Им предстоит пройти еще около 6,5 километров, рассказал гендиректор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" МЧС РФ Николай Медведев.

"На завтрашний день будет проходить бурение скважин и подача азота в шахту. Пока газовая атмосфера в шахте не позволяет вести дальнейшие работы по обследованию", – цитирует Медведева ТАСС.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также рассказал, что на поверхность подняли тела пятерых горняков. Сотрудники компании уже опознали погибших, родственников для осуществления этой процедуры пригласят в удобное для них время.

"С учетом напряженной ситуации, чтобы была ясность, фамилии я назову. Это все с участка номер пять подготовительных работ – Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич и Шувашов Андрей Викторович", – сказал Цивилев.

Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ разобраться в причинах аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Глава государства также выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

