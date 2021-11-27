Суд арестовал замдиректора шахты "Листвяжная" Молоствова

12:31
Фото: РИА Новости/Александр Патрин
Заместителя директора шахты "Листвяжная" Андрея Молоствова арестовали на два месяца по делу о ЧП. Такое решение принял Центральный районный суд Кемерова. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд постановил избрать Молоствову меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток, то есть до 25 января 2022 года", – огласил решение судья.
Также суд арестовал по обвинению в халатности главного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова, проводившего проверки на шахте "Листвяжная". Он пробудет под стражей до 26 января 2022 года.
Ранее под арест суд отправил директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова.
Помимо директора шахты был арестован госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин.
Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ разобраться в причинах аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Глава государства также выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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