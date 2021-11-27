Число госпитализированных после ЧП на "Листвяжной" горноспасателей выросло до 15 – МЧС

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Число пострадавших горноспасателей во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось до 15 человек, все они госпитализированы, заявил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода", – сообщил Апальков.

По его словам, они двигались по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров. Он отметил, что всего было 32 спасателя.

"Пятеро из них погибли, 15 пострадали", – добавил Апальков.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.

