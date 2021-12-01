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Транспорт

17:20

Автоэксперт дал рекомендации по вождению на скользкой дороге

транспорт авто

Фото: depositphotos/Scharfsinn

Автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации по вождению на скользкой дороге. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда".

Эксперт уточнил, что при сильно заснеженных дорогах следует отказаться от личного авто и пересесть на общественный транспорт.

"Оставьте транспортное средство и не пользуйтесь им. Необходимо дать дорожникам время на уборку снега с дорог и не перегружать трафик. До места назначения можно добраться на общественном транспорте", – пояснил специалист.

Однако, если поехать на общественном транспорте возможности нет, необходимо помнить о главных правилах безопасности, садясь за руль. В первую очередь, напомнил эксперт, нужно поменять резину на зимнюю.

По словам Сажина, также не следует выполнять резких маневров и помнить про плавный ход при разгоне и торможении. Кроме того, необходимо чаще смотреть в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что другие водители успевают отреагировать на стоп-сигналы.

"Люди, которые выезжают со второстепенной дороги, им труднее начать движение. Давайте всех уважать и уступать дорогу", – сказал автоэксперт.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев назвал основные правила вождения автомобиля в условиях метели и гололедицы. По его словам, главное – соблюдать дистанцию от впередиидущих транспортных средств.

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