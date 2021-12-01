Автоэксперт объяснил, как избежать замерзания дизельного топлива

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В зимнее время года нужно использовать правильное дизельное топливо, так как есть риск того, что оно замерзнет, но даже в этом случае можно найти выход из положения, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам заместителя главного редактора издательского дома "За рулем" Никиты Гудкова, в мороз наблюдается сложность с дизельным топливом в связи с тем, что оно имеет свойство загустевать.

"Нужно подготовиться к морозам заранее: залить топливо с пониженной температурой замерзания", – советует специалист.

Однако, если нет возможности использовать такое топливо (например, в машине с лета остался полный бак, и автомобиль все это время не использовался), можно залить специальную присадку – антигель, уверен эксперт.

Кроме того, по словам Гудкова, главная специфика этого вида топлива при использовании его в зимний сезон заключается в его температурном режиме.

"Дизель греется долго и меньше. Его рабочая температура ниже, что плохо сказывается на отоплении", – отметил специалист.

Он пояснил, что на новых дорогих машинах эту трудность решают специалисты на заводе либо позже с помощью установки электрического обогревателя в отопитель, либо установкой топливного подогревателя, отдельно сжигающего топливо, чтобы прогревать охлаждающую жидкость.

Уточняется, что дизельный двигатель, как и бензиновый, при необходимости можно запустить при помощи буксировки. Но это не всегда является результативной мерой. Так, это поможет при севшем аккумуляторе, однако вот при замерзшем топливе ничего не получится.

Если топливо все же достаточно замерзло, то по возможности следует переместить машину в тепло, посоветовал эксперт.

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