Автоэксперт объяснил, как правильно выбрать дворники

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В первую очередь при выборе щеток стеклоочистителя автовладельцам лучше ориентироваться на их стоимость. По мнению главного редактора издательского дома "За рулем" Максима Кадакова, у дешевых вариантов имеются существенные минусы, а приобретение чрезмерно дорогих неоправданно. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт полагает, что цена является ключевым аспектом, на который в большинстве случаев ориентируются автомобилисты.

"Чаще всего люди выбирают по цене, и это, наверное, главный критерий: на что денег хватает, то и покупают", – отметил Кадаков.

При этом, по его мнению, лучше выбирать бескаркасные щетки.

"Бескаркасные щетки современнее и выполняют ту функцию, которую должны выполнять. Если есть возможность покупать бескаркасные, я не вижу причин, чтобы покупать каркасные", – пояснил автоэксперт.

Он подчеркнул, что чрезмерная экономия в этом вопросе может обернуться проблемами. Дешевые щетки обладают большим количеством недочетов. На них нередко стоит недостаточно качественная резинка, в связи с чем они могут замерзнуть или плохо очищать стекло. Кроме того, Кадаков предупредил, что на таких щетках может быстро разболтаться механизм.

Однако слишком дорогие дворники тоже лучше не покупать, подчеркнул специалист.

"Практика показывает, что не надо покупать самые дешевые и не всегда есть смысл покупать самые дорогие. Если мы покупаем продукцию по средней цене, то вне зависимости от бренда и за редким исключением, если не брать в расчет самые дешевые и самые дорогие щетки, они все примерно одинаково работают", – выразил уверенность Кадаков.

Он напомнил, что щетки обязательно должны подходить по размеру. Помимо этого, их важно вовремя менять, не реже одного раза в сезон.

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