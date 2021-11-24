Автоэксперт объяснил, как не купить поддельную незамерзайку

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Самостоятельно отличить настоящую стеклоомывающую жидкость от подделки нельзя, поэтому незамерзайку стоит покупать только в магазинах. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, приобретать стеклоомыватель следует в магазинах автозапчастей, дилерских центрах, а также крупных торговых сетях, поскольку вероятность найти там подделку низкая.
"Если вы покупаете странную немаркированную жидкость синего цвета на обочине дороги за 150–200 рублей, то это гарантированно поддельная жидкость, опасная для вашего здоровья", – объяснил Васильев.
Он также призвал не пытаться отличить настоящую незамерзайку по запаху: если жидкость изготовлена из метилового спирта, то узнать это в бытовых условиях не получится. При этом важно понимать, что попадание в организм даже незначительных капель метанола способно вызвать головную боль и расстройство зрения вплоть до его временной потери, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что в ожидании снегопадов россияне начали массово скупать лопаты, щетки для автомобилей и другие подобные товары. Только в период с 19 по 21 ноября было обеспечено порядка 15–25% продаж в данных категориях.
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