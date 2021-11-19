Московский транспорт подготовили к работе в условиях сильного снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московский транспорт подготовили к работе в условиях снегопада, прогнозируемого синоптиками в эти выходные. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
"Вся наша снегоуборочная техника полностью проверена и работоспособна. В любой момент мы готовы приступить к уборке снега у вестибюлей метро, на открытых станциях и с открытых участков путей, обработке подходов к метро противогололедными реагентами", – заявили в департаменте.
Весь наземный транспорт в обязательном порядке проверяется перед выходом на линии. А ремонтные бригады дежурят в круглосуточном режиме.
Пригородные ж/д перевозчики и РЖД также готовы к работе в снегопад на МЦК, МЦД и железнодорожных линиях Московской агломерации. Для этого подготовлена снегоуборочная техника, а также противогололедные средства.
Помимо этого, автомобилистов призвали пользоваться общественным транспортом.
"Постарайтесь никуда не ездить на личных автомобилях, особенно если еще не сменили летнюю резину на зимнюю. Крайне важно дать городским службам быстро убрать город", – подчеркнули в Дептрансе.
Для обеспечения безопасности жителей, которым все же придется сесть за руль, будет работать "Дорожный патруль". В его деятельности задействуют 24 экипажа, но при необходимости их число может быть увеличено.
Ухудшение погодных условий в Москве ожидается в субботу, 20 ноября. Синоптики обещают самый сильный за последние 73 года снегопад. Согласно прогнозам, выпадет четверть месячной нормы осадков. Кроме того, москвичей ждет еще и штормовой ветер.
Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг прогноз о мощнейшем снегопаде в Центральной России. При этом, по его словам, погода будем хмурая и тусклая.
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