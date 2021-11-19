Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Москве в субботу, 20 ноября. В связи с этим в ГИБДД призывают автомобилистов к осторожности на дорогах. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Ожидается целое комбо в виде дождя, мокрого снега и порывов ветра до 20 метров с секунду. Будьте аккуратны на дороге, не спешите, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия", – говорится в сообщении.

Водителей попросили увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать на дорогах скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Для этого лучше использовать навигацию. Если же есть такая возможность, то рекомендуется и вовсе воздержаться в этот день от поездок на личном авто.

Пешеходов просят не спешить, переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, а на нерегулируемых переходах – только посмотрев по сторонам, убедившись в своей безопасности.

В выходные синоптики обещают самый сильный за последние 73 года снегопад – выпадет четверть месячной нормы осадков. Кроме того, москвичей ждет еще и штормовой ветер. Специалисты отмечают, что такого рода интенсивные осадки в это время года наблюдаются крайне редко.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 20 ноября в Москве небо будет плотно затянуто облаками. Погода будет хмурая и тусклая. Кроме того, очень сильно понизится давление: оно составит порядка 720 миллиметров ртутного столба.