Вильфанд опроверг прогноз о мощнейшем снегопаде в Центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24 рассказал, что мощного снегопада в Центральной России не прогнозируется.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о мощнейшем за последние 73 года снегопаде, который ожидается в субботу, 20 ноября. Синоптик спрогнозировал, что в этот день выпадет до 25% от месячной нормы осадков.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Под снегопадом обычно понимается ситуация, когда после выпадения снега на земле остаются сугробы, большое количество снега, можно кататься на лыжах, детей на санках возить, снежную бабу лепить, в снежки играть. Нет, здесь этой ситуации не прогнозируется, поэтому слова, которые сейчас произносятся, они далеки от профессии, снегопада нет.

По словам метеоролога, в субботу, 20 ноября, в Москве небо будет плотно затянуто облаками. Погода будет хмурая и тусклая, говорит Вильфанд. Кроме того, очень сильно понизится давление: оно составит порядка 720 миллиметров ртутного столба, уточнил специалист.

Осадки, по словам специалиста, все-таки прогнозируются. Преимущественно они будут в виде дождя и мокрого снега. "Высота снега будет 4–5 сантиметров, но последующим днем температура повысится до положительных значений. И ожидается продолжение мокрого снега и даже дождя, поэтому это будет каша на дорогах при положительной температуре", – уточнил синоптик.

Осадки, по словам Вильфанда, будут идти и днем, и ночью. "По нашим расчетам, по нашим моделям, может выпасть около 15 миллиметров, это очень много для холодного времени года", – сказал специалист.

Ветер при этом будет 7–13 метров в секунду, а порывы составят 15–20 метров, добавил синоптик. В воскресенье, по словам Вильфанда, интенсивность осадков заметно уменьшится и такой непогоды уже не ожидается.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в настоящий момент в РФ идет "борьба" между осенью и зимой, что оборачивается неустойчивой погодой. Он предупредил, что такое явление будет наблюдаться примерно до конца ноября.