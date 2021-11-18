Вильфанд опроверг прогноз о мощнейшем снегопаде в Центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24 рассказал, что мощного снегопада в Центральной России не прогнозируется.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о мощнейшем за последние 73 года снегопаде, который ожидается в субботу, 20 ноября. Синоптик спрогнозировал, что в этот день выпадет до 25% от месячной нормы осадков.
По словам метеоролога, в субботу, 20 ноября, в Москве небо будет плотно затянуто облаками. Погода будет хмурая и тусклая, говорит Вильфанд. Кроме того, очень сильно понизится давление: оно составит порядка 720 миллиметров ртутного столба, уточнил специалист.
Осадки, по словам специалиста, все-таки прогнозируются. Преимущественно они будут в виде дождя и мокрого снега. "Высота снега будет 4–5 сантиметров, но последующим днем температура повысится до положительных значений. И ожидается продолжение мокрого снега и даже дождя, поэтому это будет каша на дорогах при положительной температуре", – уточнил синоптик.
Осадки, по словам Вильфанда, будут идти и днем, и ночью. "По нашим расчетам, по нашим моделям, может выпасть около 15 миллиметров, это очень много для холодного времени года", – сказал специалист.
Ветер при этом будет 7–13 метров в секунду, а порывы составят 15–20 метров, добавил синоптик. В воскресенье, по словам Вильфанда, интенсивность осадков заметно уменьшится и такой непогоды уже не ожидается.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в настоящий момент в РФ идет "борьба" между осенью и зимой, что оборачивается неустойчивой погодой. Он предупредил, что такое явление будет наблюдаться примерно до конца ноября.
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