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Москва 24

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Общество

07:19

Синоптик предупредил о приходе аномального холода в ряд регионов РФ

общество погода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Аномальный холод прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам специалиста, холодная погода переместится на юг Западной Сибири и в центр Сибири. Кроме того, холод ожидается на западе Красноярского края.

Вильфанд заявил, что отклонения от нормы будут составлять 9–10 градусов. При этом в отдельных районах температура будет опускаться до 29–31 градуса мороза.

"В Тюменской области прогнозируется до 27–29 градусов мороза, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях – 21–23 градуса мороза. На севере Томской области будет даже до минус 30 градусов", – уточнил синоптик.

Специалист отдельно отметил, что в Ненецком автономном округе и Коми в четверг и пятницу, 18 и 19 ноября, аномалии температуры составят от 7 до 13 градусов. В ряде районов прогнозируются похолодания до 28–31 градуса мороза.

Холодная погода задержится и на Урале. В ближайшие дни температура там будет ниже нормы на 4–8 градусов.

"В Свердловской, Челябинской областях, например, будет 20–21 градус мороза", – резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что осадки, переходящие в снег, ожидаются в столичном регионе в ближайшие дни. Метеорологи не исключили образования сугробов к концу недели.

Влияние обширного циклона столичный регион начал ощущать со среды. В результате возможно повышение температуры и понижение атмосферного давления.

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