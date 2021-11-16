Предупреждение о гололедице в столичном регионе продлили до полудня четверга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье.

"Период предупреждения – до 13:00 18 ноября. Местами гололедица", – говорится в сообщении.

Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы до 07:00 четверга. Изначально предупреждение действовало до 22:00 вторника, 16 ноября.

Также, по данным синоптиков, в Московском регионе в ближайшие дни ожидаются осадки, переходящие в снег. Отмечается, что не исключено образование сугробов к концу недели.