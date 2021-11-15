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15:37

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Синоптик рассказала о самом холодном дне недели в Москве

Со знаком минус: москвичей предупредили о самом холодном дне недели
общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что самым холодным днем на этой неделе в столице станет вторник, 16 ноября.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей об изменении атмосферного давления. По его словам, оно будет расти в понедельник, 15 ноября, в Москве и Подмосковье в течение всего дня и к вечеру доберется до отметки 763 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам Поздняковой, ожидается, что ночь с понедельника на вторник, 16 ноября, станет самой холодной с начала осени. Минимальная температура в Москве будет от -4 до -5 градусов, уточняет специалист. Днем во вторник тоже будет холодно, предупреждает Позднякова.

Самый холодный день – вторник, потому что температура будет уверенно отрицательной, хотя и с небольшим минусом. Порядка -1 градуса днем.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

В первую половину недели в столице ожидается переменная облачность без осадков, а во вторую, когда давление начнет понижаться, – облачная с прояснениями, добавила метеоролог. При этом, по словам Поздняковой, вторая половина недели будет немного теплее: днем в столице ожидается 0...+2 градуса.

Также специалист прогнозирует небольшие осадки в виде мелкого дождя. Днем он может перемешиваться со снежинками, уточняет синоптик.

При этом сильных морозов до конца ноября пока ждать не стоит, говорит специалист.

"Модели показывают, что в районе 27-го числа, то есть в последней пятидневке ноября, температура воздуха будет ниже того, что мы наблюдаем сейчас. Но назвать это морозами нельзя, потому что для конца ноября даже минимальная температура порядка -10 градусов – это нормальное явление", – объясняет Позднякова.

У нас обязательно будут приниматься осадки. Это естественно, потому что пока мы еще живем с дефицитом ноябрьских осадков. Когда погоду будет определять циклон, они возможны. Это может быть и снег, и дождь. Но речи о снегопаде пока что не идет.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра. Таким образом, предупреждение действует до 22:00 16 ноября. При этом отмечается, что жителей Подмосковья также ожидает гололедица.

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