Синоптик рассказала о самом холодном дне недели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что самым холодным днем на этой неделе в столице станет вторник, 16 ноября.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей об изменении атмосферного давления. По его словам, оно будет расти в понедельник, 15 ноября, в Москве и Подмосковье в течение всего дня и к вечеру доберется до отметки 763 миллиметров ртутного столба.
По прогнозам Поздняковой, ожидается, что ночь с понедельника на вторник, 16 ноября, станет самой холодной с начала осени. Минимальная температура в Москве будет от -4 до -5 градусов, уточняет специалист. Днем во вторник тоже будет холодно, предупреждает Позднякова.
В первую половину недели в столице ожидается переменная облачность без осадков, а во вторую, когда давление начнет понижаться, – облачная с прояснениями, добавила метеоролог. При этом, по словам Поздняковой, вторая половина недели будет немного теплее: днем в столице ожидается 0...+2 градуса.
Также специалист прогнозирует небольшие осадки в виде мелкого дождя. Днем он может перемешиваться со снежинками, уточняет синоптик.
При этом сильных морозов до конца ноября пока ждать не стоит, говорит специалист.
"Модели показывают, что в районе 27-го числа, то есть в последней пятидневке ноября, температура воздуха будет ниже того, что мы наблюдаем сейчас. Но назвать это морозами нельзя, потому что для конца ноября даже минимальная температура порядка -10 градусов – это нормальное явление", – объясняет Позднякова.
Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра. Таким образом, предупреждение действует до 22:00 16 ноября. При этом отмечается, что жителей Подмосковья также ожидает гололедица.
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