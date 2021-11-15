Жителей столичного региона предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение будет действовать до 22:00 16 ноября. Ранее предупреждение о порывах ветра действовало до 20:00 понедельника.
При этом синоптики уточнили, что жителей Подмосковья также ждет гололедица.
Кроме того, москвичей предупредили о росте атмосферного давления. Ожидается, что к вечеру оно составит 763 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с 15 ноября москвичей ожидает "пушкинская" погода, когда будет много солнца, а днем и ночью – морозы. Синоптик отметил, что днем температура будет опускаться до 2–5 градусов мороза. Такая погода в Москве, по словам Вильфанда, сохранится минимум до четверга. В воскресенье и понедельник возможны небольшие осадки, добавил он.
Столичных автомобилистов предупредили о гололедице
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