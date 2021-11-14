В Гидрометцентре рассказали о "пушкинской" погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С понедельника, 15 ноября, москвичей ожидает "пушкинская" погода, когда будет много солнца, а днем и ночью – морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Погода будет уже по-настоящему антициклональной с очень высоким давлением, температуры ночью и днем уже отрицательные. В понедельник уже будут прояснение и солнце, но во вторник совсем мало будет облаков, солнца – много. Будет морозная и солнечная погода. Облегченный вариант погоды из стихотворения Пушкина", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Синоптик отметил, что днем температура будет опускаться до 2–5 градусов мороза. Такая погода в Москве, по словам Вильфанда, сохранится минимум до четверга. В воскресенье и понедельник возможны небольшие осадки, добавил он.

Сейчас в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 9:00 воскресенья, 14 ноября.

Ранее Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в некоторых регионах России будут наблюдаться температурные аномалии. В частности, на Урал придет похолодание с морозами, а в Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа, наоборот, придет потепление.