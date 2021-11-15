Синоптики предупредили о росте атмосферного давления в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В понедельник в Москве и Подмосковье в течение всего дня будет расти атмосферное давление и к вечеру составит 763 миллиметров ртутного столба, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Об этом сообщает ТАСС.

"Ветер северный, северо-западный – 3–8 метров в секунду, атмосферное давление будет повышаться и к вечеру достигнет отметки 763 миллиметров ртутного столба", – отметил метеоролог.

Синенков добавил, что в столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода без осадков.

"Температура днем в столице – около нуля, по области – от –3 до +2 градусов", – сказал он.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что в конце ноября в Москве могут ударить морозы, характерные для января. Температура воздуха ночью составит –12...–19 градусов. Согласно предварительным прогнозам, существует вероятность арктического вторжения – холод с каждым днем будет усиливаться.