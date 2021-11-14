Синоптик рассказал, когда на юге России установится зимняя погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заметное похолодание начнется на юге европейской части России с воскресенья, 14 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что погода в этом регионе начнет приобретать зимний характер. В частности, дневная температура будет около +3 градусов, ночная опустится до –3 градусов. Исключение составит только Черноморское побережье, добавил метеоролог.
"Ночные температуры и в Волгоградской, и в Астраханской, и в Ростовской областях, и в Адыгее будут около нуля градусов: от –3 до +2 градусов", – приводит слова синоптика ТАСС.
В Краснодарский край похолодание придет во вторник, 16 ноября. Дневная температура там составит 3–8 градусов тепла. По словам Вильфанда, такой температурный фон на юге европейской части России может сохраниться в течение рабочей недели.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что на следующей неделе в некоторых регионах России будут наблюдаться температурные аномалии. В частности, на Урал придет похолодание с морозами, а в Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа, наоборот, придет потепление.
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
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