Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гидрометцентр объявил в Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за ветра, передает РИА Новости.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.
Синоптики предупредили, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение в Москве и Подмосковье будет действовать до 20:00 понедельника, 15 ноября.
Накануне Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период действия предупреждения – до 9:00 воскресенья, 14 ноября.
С понедельника, 15 ноября, москвичей ожидает "пушкинская" погода, когда будет много солнца, а днем и ночью – морозы. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что днем температура будет опускаться до 2–5 градусов мороза. Такая погода в столице, по словам синоптика, сохранится минимум до четверга. В воскресенье и понедельник возможны небольшие осадки, добавил он.
В Москве ввели повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы
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