Метеоролог предупредил москвичей о "барическом дне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В субботу, 20 ноября, в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что показатели барометров начнут опускаться уже со вторника, в среду они покажут 752 миллиметра ртутного столба, а уже в субботу – 718 миллиметров.
"При таком давлении мы как будто поднимаемся на высоту 300 метров – москвичи резко окажутся на высоте небоскреба. <...> Пятница, суббота и воскресенье будут как зубцы пилы, атмосферное давление будет ходить вверх-вниз. В субботу мы окажемся на самом барическом дне этой воронки", – сказал метеоролог.
При этом уже в воскресенье давление резко поднимется до 732 миллиметров ртутного столба. По словам Тишковца, этот скачек заметят все горожане. В условиях такой резкой смены погоды он рекомендовал избегать физических и умственных нагрузок, отметив, что человек может испытывать сонливость, утомляемость, ухудшение внимания и памяти.
Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются осадки, переходящие в снег. В конце недели в регионе образуется устойчивый снежный покров, высота которого может достичь 5–10 сантиметров.
Москвичей предупредили о сугробах в выходные
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