Коммунальные службы столицы еще раз проверят готовность спецтехники к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Коммунальные службы Москвы в преддверии снегопадов еще раз проверят готовность спецтехники к зиме. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале
"Сегодня по поручению заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова на 139 автомобильных базах коммунальных служб города во всех административных округах столицы проходят смотры готовности дорожно-уборочной и коммунальной техники к работе в снегопады", – говорится в сообщении.
Специалисты проверят состояние техники, наличие и исправность навесного оборудования. Также особое внимание уделят сотрудникам, которые будут задействованы в уборке территорий от снега.
В сообщении говорится, что будет проверен состав водителей, механизаторов, рабочих ручной уборки, укомплектованность бригад по очистке кровель необходимым инвентарем, готовность аварийно-диспетчерских служб, наличие техники и необходимого аварийного запаса материалов и оборудования для работы в нештатной ситуации.
В этом году в уборке города будут задействованы 19 тысяч единиц техники и 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники.
В предстоящие выходные прогнозируется самый сильный мокрый снегопад за последние 73 года, ожидается, что выпадет четверть месячной нормы осадков.
К подготовке к работе в сложных погодных условиях приступил и столичный транспорт.
"Вся наша снегоуборочная техника полностью проверена и работоспособна. В любой момент мы готовы приступить к уборке снега у вестибюлей метро, на открытых станциях и с открытых участков пути, обработке подходов к метро противогололедными реагентами", – говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.
Также специалисты проверяют наземный транспорт перед выходом на линии. На всех автобусах и электробусах установлена специальная всесезонная резина. К работе в снегопад готовы в том числе МЦК, МЦД и железнодорожные перевозчики.
На дорогах города будет дежурить "Дорожный патруль". При этом москвичей попросили отказаться от поездок на личном транспорте.
Накануне в некоторых районах Москвы зафиксировали первую в текущем году снежную метель. Прогнозировалось, что за ночь снежный покров увеличится до 1 сантиметра.
Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега с дождем. По данным синоптиков, предупреждение будет действовать с 03:00 20 ноября до 21:00.
Синоптики предупредили москвичей о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре
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