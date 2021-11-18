Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На субботу, 20 ноября, в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега с дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 03:00 20 ноября до 21:00 20 ноября.

Синоптики также предупредили жителей Москвы и области о гололедице.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что мощного снегопада в Центральной России не прогнозируется. По словам метеоролога, 20 ноября в Москве небо будет плотно затянуто облаками.

Погода будет хмурая и тусклая, говорит Вильфанд. Кроме того, очень сильно понизится давление: оно составит порядка 720 миллиметров ртутного столба, уточнил специалист.

