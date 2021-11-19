Первая снежная метель прошла в некоторых районах Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Первую в текущем году снежную метель зафиксировали в некоторых районах Москвы. Об этом сообщается в публикации столичного комплекса городского хозяйства в официальном телеграм-канале.
"В некоторых районах города первая в этом году небольшая снежная метель", – заявили в ведомстве.
По прогнозу специалистов, за ночь снежный покров может временно вырасти до 1 сантиметра. При этом температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости проведем их обработку", – сообщили в комплексе городского хозяйства.
Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега с дождем. По данным синоптиков, предупреждение будет действовать с 03:00 20 ноября до 21:00.
Синоптики предупредили москвичей о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: