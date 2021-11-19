Первая снежная метель прошла в некоторых районах Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Первую в текущем году снежную метель зафиксировали в некоторых районах Москвы. Об этом сообщается в публикации столичного комплекса городского хозяйства в официальном телеграм-канале.

"В некоторых районах города первая в этом году небольшая снежная метель", – заявили в ведомстве.

По прогнозу специалистов, за ночь снежный покров может временно вырасти до 1 сантиметра. При этом температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости проведем их обработку", – сообщили в комплексе городского хозяйства.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега с дождем. По данным синоптиков, предупреждение будет действовать с 03:00 20 ноября до 21:00.