Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать машину зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянам сообщили, нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой в зимнее время года. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, двигатель современного автомобиля не нуждается в прогревании.

"Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это также написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит. Двигатель прогревается только в движении, а разговоры, что холодное масло не имеет рабочих свойств, – это миф. Все свойства у него имеются", – заявил Шапарин.

Специалист посоветовал в первые минуты движения не раскручивать двигатель до высоких оборотов. По его словам, холод ограничивает работу двигателя, однако поездка быстро приведет агрегат в рабочее состояние.

"Движение в спокойном режиме первое время позволяет двигателю гораздо эффективнее набрать рабочую температуру, а также быстрее прогреть салон. Кроме того, в движении мы не будем выбрасывать в атмосферу лишних вредных веществ и не будем шуметь по десять минут под окнами домов", – сказал Шапарин.

Автоэксперт добавил, что отказ от прогрева двигателя поможет водителю сэкономить на бензине.

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