В Карелии опрокинулся туристический автобус с пассажирами

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Туристический автобус с пассажирами опрокинулся на федеральной трассе в Карелии. Об этом сообщается телеграм-канале "МВД МЕДИА".

"24 ноября около 11 часов в Питкярантском районе на 306-м километре автодороги А-121 "Сортавала" произошло ДТП с туристическим автобусом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус опрокинулся из-за неудачного захода в поворот.

В салоне находились два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В результате ДТП травмы получили 6 человек, из них пятеро были доставлены в больницу.

Накануне сообщалось, что три человека пострадали при столкновении автобуса с "Газелью" в ТиНАО Москвы. Позже в МВД уточнили, что травмы получил только один человек.