Россиян не было в автобусе, попавшем в смертельное ДТП в Болгарии

11:44
Фото:ТАСС/VASSIL DONEV/EPA
Туристов из России не было среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Софии.
"В связи с произошедшей трагедией мы запросили МВД, по предварительным данным, россиян в автобусе, который попал в аварию, не было", – уточнил начальник консульского отдела российского посольства Владимир Чертков.
ДТП произошло на автомагистрали "Струма" около 03:00 (04:00 по московскому времени). Туристический автобус следовал из Северной Македонии. На влажной дороге он сначала врезался в дорожное заграждение, а после аварии загорелся.
В автобусе находились 52 человека, 45 из них, включая 12 детей, погибли. Семь человек были госпитализированы.
Среди основных причин аварии рассматриваются техническая неисправность ТС и человеческая ошибка.
45 пассажиров автобуса погибли в аварии в Болгарии
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