Один человек погиб в ДТП с автобусом в Свердловской области

08:50
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Один человек погиб и восемь пострадали в результате ДТП с автобусом, которое произошло на трассе в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги в левую сторону, после чего опрокинулся.
"В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона", – отметил Горелых, добавив, что еще восемь человек получили различные травмы и были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем на трассе в Орехово-Зуево.
До этого девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в пригороде Владивостока. По предварительным данным, 51-летний водитель Toyota Hiace не справился с управлением.
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