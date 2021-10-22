Один человек погиб в ДТП с автобусом в Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Один человек погиб и восемь пострадали в результате ДТП с автобусом, которое произошло на трассе в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги в левую сторону, после чего опрокинулся.

"В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона", – отметил Горелых, добавив, что еще восемь человек получили различные травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем на трассе в Орехово-Зуево.

До этого девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в пригороде Владивостока. По предварительным данным, 51-летний водитель Toyota Hiace не справился с управлением.