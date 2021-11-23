33 взрослых и 12 детей погибли в аварии туристического автобуса в Болгарии – СМИ

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45 человек стали жертвами аварии с участием туристического автобуса в Болгарии. Об этом сообщает агентство BGNES.

Авария произошла на автомагистрали "Струма" около 03:00 (04:00 по московскому времени). В сообщении агентства уточняется, что автобус следовал из Северной Македонии.

После ДТП автобус загорелся. В результате случившегося погибли 33 взрослых и 12 детей.

Отмечается, что всего в салоне автобуса на момент аварии находились 52 человека. В данный момент работы на месте ДТП продолжаются.

Ранее три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае. Авария произошла на 76 километре автодороги "Красноярск – Енисейск".

Сообщалось, что погибшими оказались пассажиры микроавтобуса, они не были пристегнуты.