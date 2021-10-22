На МКАД произошла авария с участием трех микроавтобусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и один пострадал в результате аварии с участием трех микроавтобусов на МКАД.

Об этом в ночь на пятницу, 22 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Агентство "Москва".

"На 20 км МКАД произошло столкновение трех микроавтобусов, один человек погиб и один пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и девять пострадали в результате аварии с маршруткой и легковым автомобилем в Санкт-Петербурге. Авария произошла поздно вечером в четверг, 21 октября.

До этого шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем на трассе в Орехово-Зуево.