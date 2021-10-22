Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

На Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге произошла авария с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Пострадали девять человек.

"В 21:41 поступило сообщение о ДТП <...> с участием легкового автомобиля Volkswagen Caddy и маршрутного автобуса №343, в котором находилось 13 человек. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после аварии всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения города, один человек отказался от помощи после осмотра.

Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем на трассе в Орехово-Зуево.

До этого девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в пригороде Владивостока. По предварительным данным, 51-летний водитель Toyota Hiace не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

Уточняется, что стаж вождения мужчины составляет 31 год, в этом году он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Состояние опьянения у него также не установлено.