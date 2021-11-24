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Москва 24

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Происшествия

00:18

В МВД уточнили количество пострадавших в столкновении автобуса и "Газели" в ТиНАО

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В полиции уточнили количество пострадавших в аварии в ТиНАО. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в поселении Внуковское. Там столкнулись рейсовый автобус и "Газель".

По данным источника, в результате случившегося пострадали три человека.

"По предварительным данным, один пострадавший", – уточнили в пресс-службе МВД.

Там добавили, что авария случилась во вторник, 23 ноября, в 23:06 на улице Летчика Грицевца

До этого несколько автомобилей столкнулись на проспекте Генерала Дорохова в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. В результате случившегося на участке было перекрыто движение транспорта.

Позднее в департаменте транспорта сообщили о восстановлении движения в районе аварии.

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