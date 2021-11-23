На проспекте Генерала Дорохова восстановили движение после ДТП

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

На проспекте Генерала Дорохова в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом восстановили движение транспорта после аварии. Об этом рассказали в пресс-службе столичного дептранса.

"Движение по проспекту Генерала Дорохова восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на проспекте Генерала Дорохова в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом столкнулись несколько автомобилей, в результате чего перекрыли движение в районе аварии. Автомобилистов призывали объезжать место ДТП по Кутузовскому проспекту и Воробьевскому шоссе.