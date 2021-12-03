Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В некоторых районах столицы уже начался снег с дождем. По прогнозам синоптиков, после 18:00 количество осадков увеличится, сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".
Уточняется, что после 21:00 в столичном регионе температура воздуха опустится до отрицательных значений и пойдут осадки в виде снега, что может быть причиной образования гололеда.
Городские службы круглосуточно проверяют состояние улично-дорожной сети и проводят работы в соответствии с погодными условиями.
Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Помимо этого, отдельное предупреждение в столичном регионе действует в связи с гололедицей. Оно продлится до 12:00 воскресенья.
Автомобилистов попросили соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны.
Телезрителям показали карту осадков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: