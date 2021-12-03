Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В некоторых районах столицы уже начался снег с дождем. По прогнозам синоптиков, после 18:00 количество осадков увеличится, сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

Уточняется, что после 21:00 в столичном регионе температура воздуха опустится до отрицательных значений и пойдут осадки в виде снега, что может быть причиной образования гололеда.

Городские службы круглосуточно проверяют состояние улично-дорожной сети и проводят работы в соответствии с погодными условиями.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Помимо этого, отдельное предупреждение в столичном регионе действует в связи с гололедицей. Оно продлится до 12:00 воскресенья.

Автомобилистов попросили соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны.

