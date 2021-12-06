Высота снежного покрова в Москве превысила 8 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
По состоянию на понедельник, 6 декабря, толщина снежного покрова в некоторых районах Москвы достигла 8–16 сантиметров. Об этом информирует портал "Метеоновости".
"На утро 6 декабря высота снежного покрова на ВДНХ составила 10 сантиметров, в Тушине было 16 сантиметров, на Балчуге – 8 сантиметров. Для этой даты декабря это близко к климатической норме", – говорится в сообщении.
Последний раз больше 10 сантиметров снега к этому времени выпадало в 2018 году. Тогда толщина снежного покрова составила 13 сантиметров. А в 1990 и 2015 годах к 6 декабря снега в столице не было вовсе.
Самый снежный год за историю метеонаблюдений – 1980-й, когда на ВДНХ зафиксировали 29 сантиметров снега.
Ожидается, что 7 и 8 декабря высота снежного покрова увеличится, а к 10–11 декабря превысит норму в 1,5–2 раза.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 6 декабря, в Москве ожидается небольшой снег. Температура воздуха в столице днем составит -3...-1 градуса. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 6 декабря
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